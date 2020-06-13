Son dakika 3. sayfa: Manisa'da evde yılan paniği

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'ndeki bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp çıkartıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'ndeki bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp çıkartıldı.

Olay, Durasıllı Mahallesi'ndeki Salih Ülker'e ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde çalışan Ülker, ikametin kapısının açık olmasından dolayı yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki Bozyörük yılanın içeri girdiğini gördü. Durumu komşularına haber veren Ülker, uğraşlar sonucu yılanı evin içerisinden çıkaramayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisinde arama yaparak yılanı saklandığı mutfakta buldu. İtfaiye ekiplerinin yılanın evden çıkarılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yılan ise doğal yaşam alanına bırakıldı.

İkamet sahibi Ülker, çok korktukları yılanı yakalayıp, evden çıkartan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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