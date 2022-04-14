Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi

14.04.2022 11:30
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi

Son dakika haber... Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli 45 personele geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, kırmızı ışık ihlali, hız kuralı, kavşaklarda geçiş önceliği ve genel trafik ve güvenli sürüş kuralları konularında eğitimler ve seminer verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli 45 personele geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, kırmızı ışık ihlali, hız kuralı, kavşaklarda geçiş önceliği ve genel trafik ve güvenli sürüş kuralları konularında eğitimler ve seminer verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planının; "Güvenli Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Alanlar" bölümünde, yol kullanıcılarına yönelik "Eğitim ve Bilgilendirme" çalışmaları çerçevesinde Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumuna yönelik eğitimler düzenlendi. 45 personele yönelik eğitimlerde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, kırmızı ışık ihlali, hız kuralı, kavşaklarda geçiş önceliği, genel trafik ve güvenli sürüş kuralları ile genel trafik ve güvenli sürüş kuralları konularında eğitim verildi. Öte yandan emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla da "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile uygulamalı emniyet kemeri eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan personeller aracın takla atması halinde emniyet kemerinin ne denli hayat kurtarıcı olduğunu simülasyon aracı ile tecrübe etmiş oldu.

Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından Manisa'da bulunan Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki görevli personele ve tahliyesi yaklaşan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak "Genel Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimleri" yıl boyunca verilmeye devam edilecek. - MANİSA

Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Manisa, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi - Son Dakika
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