Son dakika 3. sayfa: Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış

19.07.2022 16:56
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış

Son dakika haberleri: Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde çıkan orman yangınının, bir buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramasıyla büyüdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde çıkan orman yangınının, bir buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramasıyla büyüdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınının önce buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığı öğrenildi. Yangını 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gördes'imize bağlı Karayağcı Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Gördes Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yangına anında müdahale ederken; çevre illerden de takviye birlikler ve araçlar yangına müdahalede bulunuyor. Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Tüm ekiplerimize Rabbim'den kolaylıklar diliyorum." - MANİSA

YORUMLAR
500
İSO 500 ikinci listesinde Manisa'dan 12 firma yer aldı İSO 500 ikinci listesinde Manisa'dan 12 firma yer aldı AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu
Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement