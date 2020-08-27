Son dakika 3. sayfa: Manisa Valiliğinden traktör kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Manisa Valiliği tarafından bu sabah saatlerinde Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ve kapalı kasa panelvanın karıştığı kazayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Manisa ili Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesinde 27.08.2020 günü saat: 06.30 sıralarında sürücülüğünü M.A.'nın yaptığı 45 UB 3159 plakalı traktör ile Akhisar istikametinden Saruhanlı istikametine aynı yönde seyir halinde bulunan sürücülüğünü A.Y.'nin yaptığı 45 NN 699 plakalı kamyonetin arkadan çarpışması sonrasında trafik kasası meydana gelmiştir. Kazada; Z.S., N.G. ve A.T. isimli şahıslar olmak üzere üç şahıs hayatını kaybetmiştir. B.T., Z.K., S.K., S.İ., Ö.Ö., isimli şahıslar yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesine, A.K. isimli şahıs yaralı olarak Özel Akhisar Hastanesine, Z.A., A.K. isimli şahıslar yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine, G.İ. isimli şahıs yaralı olarak Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine, G.T. isimli şahıs yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edilmiş, kazada toplam on kişi yaralanmıştır. Olayla İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA