Manyas'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Manyas'ın Hükümet Caddesi ile Cengizhan sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Z. G. nin kullandığı 16 PS 112 plakalı araçla C.Ç. nin kullandığı 10 K 7066 plakalı otomobiliyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 16 PS 112 plakalı araç Manyas İmam-Hatip Ortaokulu bahçesine girdi.
Her iki aracın sürücüsü kaza sonrası Bandırma Devlet Hastanesine 112 sağlık ekipleri tarafından götürüldü. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika