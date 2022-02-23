Mardin'de at arabalı hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de at arabalı hırsızlar kameraya yakalandı

23.02.2022 22:58

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızların, bir iş yerine ait klima motorunu sökerek at arabasıyla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızların, bir iş yerine ait klima motorunu sökerek at arabasıyla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin klima motorunu gözüne kestiren 3 kişi, gecenin sessizliğinden faydalanarak iş yerinin klima motorunu çalara kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda 3 kişiden birinin klima motorunu bulunduğu alanda kısa süreli bir keşif yaptıktan sonra motoru sökmek için yardıma başka birini daha çağırdığı görüldü.

Görüntülerde 2 kişinin klima motorunu söktükten sonra bölgede at arabasıyla hazır bekleyen üçüncü kişinin geldiği ve 3 kişinin birlikte kilolarca ağırlıktaki klima motorunu at arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Sabah saatlerinde klima motorunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi görüntüleri izledikten durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

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Son dakika haber! Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında Son dakika haber! Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında

Vatan Caddesi, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de at arabalı hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de at arabalı hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika
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