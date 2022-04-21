Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı

21.04.2022 22:16
Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı. Zanlılardan 1'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraf ve bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şahsın yakalanmasına yönelik, Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan biri DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararı sonrası serbest bırakıldı. Diğer 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu öğrenildi. - MARDİN

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Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Mardin, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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