Son dakika 3. sayfa: Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

14.10.2020 00:57
Son dakika 3. sayfa: Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da bir marketin camını kaldırım taşı ile kırıp hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'da bir marketin camını kaldırım taşı ile kırıp hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 03.30 sıralarında merkez Gülbahçe Mahallesi Vardar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kapanmasını bekleyen gençler, uzun süre caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkana girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar, daha sonra geri döndü. Zanlılar, toplam değeri 2 bin 500 TL lirayı bulan sigaraları ve 2 bin 500 TL'yi çaldı. Rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Alarmı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinden parmak izi alarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından eşkalleri belirlenen A. N.E. (19) ve H. Ç,(20) yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Türk Lirası, Hırsızlık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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