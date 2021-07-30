Son dakika 3. sayfa: Marmaris-Datça karayolu yangının şiddetlenmesi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Marmaris-Datça karayolu yangının şiddetlenmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

MUĞLA - Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı.

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevler Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.