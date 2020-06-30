Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tak tak kazası: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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