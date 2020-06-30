Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tak tak kazası: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çömelek Mahallesi'nde dün akşam yola çıkan Arif Cihan akşam evine dönmeyince ailesi tarafından bugün yol güzergahında arama yapıldı. Aracın şarampole düştüğü görülünce olay jandarma ve 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen 112 ambulans görevlileri tak tak sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Mersin'e gönderildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:49 Kaynak: İHA
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