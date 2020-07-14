Son dakika 3. sayfa: - Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: - Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: - Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 kişi yakalandı Mersin'de jandarma tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Erdemli ile Mezitli ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

- Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 kişi yakalandı

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MERSİN - Mersin'de jandarma tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Erdemli ile Mezitli ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Yasa Dışı Bahis' soruşturması kapsamında Erdemli ile Mezitli ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yasa dışı bahis oynadığı iddia edilen 18 kişiye de toplam 50 bin lira idari para cezası uygulaması yapıldı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda; adet cep telefonu, adet sim kart, adet flash bellek, adet kuru sıkı tabanca, adet ruhsatsız av tüfeği, adet av tüfeği kartuşu, adet kuru sıkı tabanca fişeği, adet tablet, adet senet, adet CD, adet yasadışı müsabakaların yazıldığı not, adet yasadışı bahis notlarının alındığı ajanda, adet iddia kuponu, adet banka dekontu ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: - Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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