Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

29.09.2021 03:12

Son dakika 3. sayfa haberine göre Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet Sarıyer'de meslektaşını öldüren doktorun davasında karar Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği...

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Sarıyer'de meslektaşını öldüren doktorun davasında karar

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS aracılığı ile katılırken, müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse dava dosyasına sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Savunma yapan sanık avukatı, beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirirken, Erol ailesinin avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"Benim şahidim yüce Allah olacaktır"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Yavuz Sümter, "Karşı tarafın şahit diye konuşturduğu kişiler organize edilmiştir. Tanık diye dinlenenler mahkemede tiyatro yapmışlardır. O tanıklar mobbingin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Yalancı şahitlik yapılmıştır. Beni hastaneden göndermek için organize olmuşlardır. Bunu hastane çalışanlarının tamamı çok iyi biliyor. Benim 7 gün 24 saat birlikte çalıştığım sözde doktorlar bile yemin edip gözümün içine baka baka yalancı şahitlik yapmışlardır. Benim şahidim Yüce Allah olacaktır. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz Sümter müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yavuz Sümter'i 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Allah kimsenin başına böyle bir vahşet vermesin"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kaan Erol'un babası Metin Erol, "Bugün ki duruşma sonucunda adalet yerini buldu. Kalbi, vicdanı yüksek değerde olan Türk adaleti doğru bir karar verdiği. Böylelikle, 11 Ekim 2019 tarihinde görevi başında şehit olan evladımın da, kabrinin nur ile dolduğunu düşünüyorum. Allah kimsenin başına böyle bir vahşet vermesin. İnanıyorum ki onu sevenlerde, bu davayı takip edenlerde bir nebze olsun ferahlık hissetmiştir. Vatan, pırıl pırıl bir doktorunu, Türk gencini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sanık Sümter'in çantasıyla birlikte hastaneye geldiği ve bahçede bir süre oturduktan sonra poliklinik koridoruna doğru yürüdüğü görülüyor.

İddianameden

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, şüpheli Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Baltalimanı, Sarıyer, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:34 Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı 00:04 Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş 23:13 Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş
Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı 22:54 Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor 20:54 İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi 20:38 Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi
170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı 20:05 170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı 18:05 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak         
01:04
Banttaki son araç da indi! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç da indi! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
00:29
29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddiaları yalanladı 29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddiaları yalanladı         
00:03
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi         
22:50
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 03:19:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement