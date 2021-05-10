Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Metina'da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Metina'da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım

Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

Tüm ülkede aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı