Son dakika 3. sayfa: Meyve suyu kutusuna zulalanmış 600 gram esrar bulundu - Son Dakika

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, meyve suyu kutusu içerisine saklanan 600 gram toz esrar bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen, M.T., A.Y.D., R.A. ve M.E.R. gözaltına alınd. Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramada ise, meyve suyu kutusuna saklanmış halde 600 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan, M.T., A.Y.D., R.A. ve M.E.R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA