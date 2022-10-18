Son dakika 3. sayfa: Milas'ta terör örgütü propagandasına gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Milas'ta terör örgütü propagandasına gözaltı

18.10.2022 15:26
Son dakika 3. sayfa: Milas'ta terör örgütü propagandasına gözaltı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen bir düğün merasiminde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaparak, şarkılar söyleyen bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen bir düğün merasiminde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaparak, şarkılar söyleyen bir kişi gözaltına alındı.

Milas'ta ikamet eden Z.T. oğlu için sünnet düğünü organizasyonu düzenledi. Yöresel oyunların oynandığı, halayların çekildiği düğünde D.E. adlı kişi mikrofonu alarak PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü propagandası içeren şarkıları söylemeye başladı. Bunun üzerine Milas Terörle Mücadele Büro Amirliğince çalışma yapıldı. Düğün sahibi Z.T.'ye ait evde arama yapılarak Z.T., A.D., K.D., H.Ç., E.S. ve D.E. isimli şahıslar Milas Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadeye çağrıldı. İfadeye gelen şahıslardan düğünde terör örgütü propagandası şarkılarını söyleyen D.E. isimli şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Milas Adliyesine çıkarılan D.E, çıkarıldığı gün mahkeme sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Milas'ta terör örgütü propagandasına gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Milas'ta terör örgütü propagandasına gözaltı - Son Dakika
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