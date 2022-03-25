Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti

25.03.2022 20:58
Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki Durmuş Aktaş hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki Durmuş Aktaş hayatını kaybetti.

Ovakışlacık Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Durmuş Aktaş yaşamını yitirdi. Evinde hayata gözlerini kapayan Gazi Aktaş için 26 Mart Cumartesi günü öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Aktaş'ın kendi yaptırdığı Aktaş Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. - MUĞLA

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Muğla, Gazi, Kore, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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