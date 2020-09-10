Son dakika 3. sayfa: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi... Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında mimnibnüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Son dakika 3. sayfa: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı, System.String[]

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında mimnibnüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza; 22.30 sıralarında Düzce'nin Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen Köyü istikametine gitmekte olan ve iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren Hakkı Keskin'in kullandığı 81 FM 887 plakalı Dacia marka otomobil ile karşı yönden gelen Kenan B.'ın kullandığı 81 AN 076 plakalı Ford Trasnsit marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi minibüs sürücüsü Kenan B. yaralanırken, otomobil sürücüsü Hakkı Keskin, araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobil içinden yerden çıkarıldı.

Acil sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürülen yaralı otomobil sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Hakkı Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Cumayeri, Otomobil, Düzce, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 00:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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