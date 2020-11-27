Son dakika haber: Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Mısır savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

(İHA)