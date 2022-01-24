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Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

24.01.2022 23:56

Son dakika habere göre Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu Antalya'nın Aksu ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Cihadiye Mahallesi Palmiye Sokak içindeki bir mobilya üretim atölyesinde çıktı. Atölyenin arka bölümünden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı noktalarından çok sayıda ekip sevk edildi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin olduğu atölyeye ekipler dikkati bir şekilde giriş yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.Alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını yandaki iş yerine sıçramadan söndürdü. Çıkan yoğun duman atölyeyi ve yandaki iş yerini kapladı. Vatandaşlar ve çalışanlar soğutma çalışmalarını uzaktan takip etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

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112 Acil Çağrı, İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu - Son Dakika


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