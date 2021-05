Otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpıp savurduğu anlar kamarada - Son Dakika

Otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpıp savurduğu anlar kamarada

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki motosikletleriyle yaya geçidinden geçmeye çalışan dede ve torunu otomobilin çarpmasının etkisiyle savruldu. Dede ve torunun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosiklette seyir halinde ilerleyen Ahmet Görmez ve torunu, aniden yolun solunda bulunan yaya geçidini kullanmak istedi. Arkasından gelen Sinan Enli idaresindeki 07 LT 292 plakalı otomobil duramadı ve dede ile torunun bulunduğu motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken otomobil sürücüsü Sinan Enli'nin yara almadığı kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Görmez ve torunu 12 yaşında ki Bulut Görmez tedavi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.