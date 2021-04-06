Motosikletiyle kamyonetin altında kalan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosikletiyle kamyonetin altında kalan genç kız hayatını kaybetti
06.04.2021 11:41
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18 yaşındaki Beyza Uzun kullandığı motosikleti ile kamyonetin altına kalarak hayatını kaybetti.
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan genç kız hayatını kaybetti
BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18 yaşındaki Beyza Uzun kullandığı motosikleti ile kamyonetin altına kalarak hayatını kaybetti.
Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sarıköy Mahallesi istikametinden Gönen istikametine motosikletiyle gitmekte olan Beyza Uzun (18), anayol üzerine U dönüşü yapmak isteyen Mümin A. idaresindeki gübre yüklü kamyonetin altına kaldı. Beyza Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, Uzun ile birlikte motosiklette bulunan Recep Ç. ise hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Mümin A. gözaltına alındı.
Son Dakika Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı