MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG 'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var, müttefik olarak gerekeni yerine getiririz

Dayıları tarafından taciz edilen çocukların babası isyan etti: Bize hayatı zindan eden kişi tutuklansın