Son dakika haberi | MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman...
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:45 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman... - Son Dakika
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