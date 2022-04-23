Son dakika 3. sayfa: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON... - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON...

23.04.2022 02:19
Son dakika 3. sayfa: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON...

Son dakika haber... MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" - ANKARA

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Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit MSB: 'Pençe-Kilit operasyonunda Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu MSB: 'Pençe-Kilit operasyonunda Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu

Şehit, Silah, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON... - Son Dakika
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