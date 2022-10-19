Son dakika 3. sayfa: Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı

19.10.2022 14:37
Son dakika 3. sayfa: Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı arkadaşını silah ile vurarak öldürdü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı arkadaşını silah ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ezine'de sabah karşı saat 04.00 sıralarında alkol aldıkları sırada tartıştığı Hasan Umut Durmaz'ı silahla iki el ateş ederek öldüren Mecidiye Köyü Muhtarı E.B.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Muhtar E.B., "Yemek yediğimiz esnada adıma kayıtlı 17 ST 740 plakalı aracımı masada bulunan Kadir Yılmaz'a olaydan bir gün önce şifahen 295 bin TL tutarında satmıştım. Alacağım tutar karşısında çek alacaktım. Ancak bu mantıklı olmadığı için satıştan vazgeçtim. ve bu işlem resmi olarak kayıtlara geçmedi. Gerçekleşmeyen bu satış işlemi yemek esnasında gündeme geldi ve masada bulunan ismini sonradan öğrendiğim 25-30 yaşlarında iri yapılı genç Hasan Umut Durmaz isimli şahıs bana hitaben 'sen şerefsizsin, sen adam mısın, sözünde durmamışsın' diyerek ayağa kalktı ve benim sağ dizimin altına tekme attı ve aramızda itişme oldu. Bu esnada üzerimde bulunan beylik tabancamı vücuduma iki eliyle sarılarak almaya çalıştı. Ben silahımı almaması için silahımı korumaya çalıştım, boğuşma kısa bir süre devam etti. Bu esnada silah patladı. Silahın kaç kere patladığını hatırlamıyorum. Olay esnasında ben de alkollüydüm ve karşı taraf da alkollüydü. Olay yerinden kaçmadım, olay yerine gelen kolluk görevlilerine teslim oldum, silahı rızamla teslim ettim. Olay ile ilgili hatırladıklarım bunlardan ibarettir. Ben Hasan Umut Durmaz isimli şahsı tanımam, daha önce hiç görüşmedim, ne iş yaptığını bilmem" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Muhtarlar Günü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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