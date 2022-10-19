Son dakika 3. sayfa: Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı

Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı arkadaşını silah ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan muhtarın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sabah karşı saat 04.00 sıralarında alkol aldıkları sırada tartışı Hasan Umut Durmaz'ı silahla iki el ateş ederek öldüren Mecidiye köy Muhtarı E.B'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Muhtar E.B. İlk ifadesinde, hayatını kaybeden Hasan Umut Durmaz'ın kendisini tehdit ederek, saldırdığını ve arbede çıktığını belirterek, "Yemek yediğimiz esnada adıma kayıtlı 17 ST 740 plaka sayılı aracımı masada bulunan Kadir Yılmaz'a olaydan bir gün önce şifahen 295 bin TL tutarında satmıştım. Alacağım tutar karşısında çek alacaktım. Ancak bu mantıklı olmadığı için satıştan vazgeçtim. ve bu işlem resmi olarak kayıtlara geçmedi. Gerçekleşmeyen bu satış işlemi yemek esnasında gündeme geldi ve masada bulunan ismini sonradan öğrendiğim 25-30 yaşlarında iri yapılı genç H.U.D. isimli şahıs bana hitaben "sen şerefsizsin, sen adam mısın, sözünde durmamışsın" diyerek ayağa kalktı ve benim sağ dizimin altına tekme attı ve aramızda itişme oldu. Bu esnada üzerimde bulunan beylik tabancamı vücuduma iki eliyle sarılarak almaya çalıştı. Ben silahımı almaması için silahımı korumaya çalıştım, boğuşma kısa bir süre devam etti. Bu esnada silah patladı. Silahın kaç kere patladığını hatırlamıyorum. Olay esnasında bende alkollüydüm ve karşı taraf da alkollüydü. Olay yerinden kaçmadım, olay yerine gelen kolluk görevlilerine teslim oldum, silahı rızamla teslim ettim. Olay ile ilgili hatırladıklarım bunlardan ibarettir. Ben Hasan Umut Durmaz isimli şahsı tanımam, daha önce hiç görüşmedim, ne iş yaptığını bilmem" dedi.