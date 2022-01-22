Üye Girişi
Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı

22.01.2022 09:48

- Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı bir binada çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

- Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı

MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı bir binada çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de Bhatia Hastanesi'nin yakınlarında bulunan 20 katlı bir binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kentin Tardeo bölgesinde bulunan Nana Chowk'taki Kamala binasının 18'inci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Mumbai itfaiyesinin 3'üncü seviye olarak nitelendirdiği yangına müdahale etmek için 13 itfaiye görevlisi ve muhtemel yaralanmalar için de 5 ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralılardan 7'sinin Nair Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, hastaneden yapılan açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise stabil durumda olduğu bildirildi. Yaralanan diğer 15 kişi ise Bhatia Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu ve kalan yaralıların genel serviste tedavilerinin devam ettiği açıklandı. Kasturba Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralının da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı
Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı
Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı

YORUMLAR
500

Maharaştra, Yangın, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


Bu kadarına da pes! Adli kontrol imzasını attıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı! Bu kadarına da pes! Adli kontrol imzasını attıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı!         
16:00
Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11         
15:54
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek         
08:06
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39

Son Dakika Haberleri
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluştu
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:21 Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 16:04:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement