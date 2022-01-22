Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

- Mumbai'de 20 katlı binada yangın: 7 ölü, 15 yaralı

MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı bir binada çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de Bhatia Hastanesi'nin yakınlarında bulunan 20 katlı bir binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kentin Tardeo bölgesinde bulunan Nana Chowk'taki Kamala binasının 18'inci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Mumbai itfaiyesinin 3'üncü seviye olarak nitelendirdiği yangına müdahale etmek için 13 itfaiye görevlisi ve muhtemel yaralanmalar için de 5 ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralılardan 7'sinin Nair Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, hastaneden yapılan açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise stabil durumda olduğu bildirildi. Yaralanan diğer 15 kişi ise Bhatia Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu ve kalan yaralıların genel serviste tedavilerinin devam ettiği açıklandı. Kasturba Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralının da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.