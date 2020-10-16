Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

16.10.2020 11:44

Son dakika haberi... Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü Muş'ta gece saatlerinde bir nalburda meydana gelen yangın 6 saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürülebildi.

Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

MUŞ - Muş'ta gece saatlerinde bir nalburda meydana gelen yangın 6 saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürülebildi.

Merkeze bağlı Minare Mahallesi Bitlis Caddesi'ndeki bir nalburda meydana gelen yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden Muş Belediyesi itfaiye ekiplerine Bingöl, Bitlis, ilçe, belde ve Muş Hava Meydan İşletmeleri ARFF ekipleri de destek verdi. Yangının söndürülmesiyle birlikte ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

Soğutma çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, gece 03.30 civarında itfaiyeye gelen ihbarla birlikte belediyenin yanında bulunan bir nalburda yangının meydana geldiğini ifade etti. Ekiplerin beş dakika içerisinde olay mahalline gelerek yangına müdahale ettiğini anlatan Bozkurt, "Bu işyeri tamamen inşaat malzemesi, boya, tiner ve yanıcı özelliği çok olan ürünler fazla olduğu için kontrol altına almak biraz zaman aldı. Bu zaman içerisinde yakın ilçeler, beldeler, itfaiye aracı olan kamu kurumları ve Bitlis ilimizden de takviye aldık. Bu arada bütün emniyet güçleri, AFAD, valilikle birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. Yaklaşık 6-7 saatlik süre içerisinde bu yangını kontrol altına aldık. Yangında özellikle sevindiğimiz nokta can kaybının olmaması ve yangının sadece meydana gelen iş yerinde yaşanması. Yangın, personellerimizin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçraması engellendi. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Öte yandan, gece saatlerinden bu yana yangının meydana geldiği alana gelen İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AFAD İl Müdürü Veysi As ve belediye başkan yardımcıları da yangın söndürülene kadar bölgeden ayrılmadı.

Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

İtfaiye, Yangın, Bitlis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Muş'taki yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika

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