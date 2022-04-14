Son dakika 3. sayfa: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarmadan kaçamadı

14.04.2022 00:59
Son dakika 3. sayfa: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Sincan İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.D. isimli şahıs, bindiği taksiyi durdurarak bir büfeden alışveriş yapmak istedi. Şahıs bu sırada büfeciyle tartıştı. Taksi sürücüsü ile İ.D.'nin arkadaşı Ö.Ş. kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu arada İ.D. 06 T 0192 plakalı taksiyi alarak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından İ.D. isimli şahıs taksi ile birlikte Bala Abazlı Köyünde yakalandı. İ.D.'nin arkadaşı Ö.Ş. ise Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Taksi sürücüsü Erdem Duru, Plevne Mahallesi'nden yolcu aldıklarını belirterek, "Bahçe Caddesi'ne gittik, iki kişiydiler. Birisi alışveriş yapmak istedikleri tekelci ile kavga etti. Yanındaki ile kavgayı ayırmaya çalışırken taksiyi alıp kaçtı. Polisi aradım" dedi. Duru, takside telsizin kayıp olduğunu da ifade etti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarma, Ankara, Sincan, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement