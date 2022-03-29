Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı

29.03.2022 11:53
Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı

Son dakika haberleri... Irak'ın Musul kentinde meydana gelen patlamada, Irak ordusuna mensup 2 asker yaralandı.

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen patlamada, Irak ordusuna mensup 2 asker yaralandı.

Iraklı güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'a karşı bu sabah Musul, Selahaddin ve Anbar kentlerinde başlatılan "Çelik İrade" operasyonu çerçevesinde 2 askerin yaralandığını bildirdi. Musul kenti yakınlarında Irak ordusuna ait askeri aracı hedef alan, yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu yaralanan 2 asker, Musul'da hastaneye sevk edildi.

Irak Medya Güvenlik Ağı, terör örgütü DEAŞ'a karşı bu sabah Musul, Selahaddin ve Anbar kentlerinde operasyon başlatıldığını duyurmuştu. - MUSUL

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Asker, Musul, Terör, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika
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