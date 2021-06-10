Son dakika 3. sayfa: Myanmar'da askeri uçak düştü: 12 ölü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Myanmar'da askeri uçak düştü: 12 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'dan havalanan Myanmar Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Mandalay bölgesine bağlı Pyin Oo Lwin'de düştüğü bildirildi. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği aktarıldı. Devlet İdare Konseyi Basın Birimi Başkanı Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - NAYPYİDAW

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