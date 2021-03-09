Gözaltın alındı, hayatını kaybetti - Son Dakika

Gözaltın alındı, hayatını kaybetti
09.03.2021 15:54
Son dakika haberlerine göre, Demokrasi Birliği (NLD) partisinin üyesi Zaw Myat Linn Myanmar'da iktidardan devrildi. Gözaltına alınan Linn'in gözaltı sonrası can verdiği belirtildi.
Myanmar'da iktidardan devrilen Demokrasi Birliği (NLD) partisinin üyesi Zaw Myat Linn'in gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan iç karışıklık sürüyor. Darbe ile devrilen Aung San Suu Kyi'nin, lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin üyesi Zaw Myat Linn'in gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Kapatılan üst meclisin milletvekili Ba Myo Thein yaptığı açıklamada Myat Linn'in yerel saatle 01.30 civarında gözaltına alındığını, daha sonra ölüm haberini aldıklarını belirterek, "Şimdi yakınları cenazeyi Askeri Hastaneden almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - NAYPYİDAW
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