Son dakika 3. sayfa: Narkotik köpeği Mola, zehir tacirlerine geçit vermedi - Son Dakika

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce, Domaniç ilçesinde yapılan yol aramasında Narkotik köpeği Mola'nın bir araca tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 110 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Domaniç ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan yol aramasında Narkotik köpeği Mola'nın şüpheli Y.G.'nin aracına tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 110 gram toz esrar yakalandı.

Genişletilen soruşturmada şüphelinin evinde yapılan aramada ise 200 gram esrar, 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas tartı ve uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli Y.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA