Son dakika 3. sayfa: Nazilli polisi hırsızı suçüstü yakaladı

Son dakika haberler: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir avukatın evini soyan hırsız, yapılan çalışmalar kapsamında kısa sürede çaldığı malzemelerle yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir avukatın evini soyan hırsız, yapılan çalışmalar kapsamında kısa sürede çaldığı malzemelerle yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ederken, Nazilli'de avukat M.Ş.'nin evini soyduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldı. İlçe genelindeki 54 kamerayı inceleyen polis ekipleri şüphelinin O.A. olduğunu tespit etti. Yakalama çalışmaları başlatan Nazilli polisi, şüpheliyi kablo çalarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada avukat M.Ş'ye ait kurum kimliği, ehliyet, kimlik ve çok sayıda kredi kartlarını ele geçirdi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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