Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 9 bin 360 araç kontrol edilirken 10 araç da trafikten men edildi. Açıklamada ayrıcı Nevşehir polis sorumluluk alanında 14 maddi, 20 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı - Son Dakika

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