Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı

19.07.2022 13:55
Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri bayram tatili süresince denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürdü.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri bayram tatili süresince denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürdü.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 9 bin 360 araç kontrol edilirken 10 araç da trafikten men edildi. Açıklamada ayrıcı Nevşehir polis sorumluluk alanında 14 maddi, 20 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Yaralanmalı kazalarda ise toplam 34 şahıs yaralandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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