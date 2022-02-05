Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

05.02.2022 21:55
Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu'nun Samsun'dan otobüsle geldiği ve bindiği otomobilde can verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Aksaray karayolu itfaiye kavşağında turist taşıyan Bayram K. yönetimindeki 68 S 0478 plakalı otobüs ile Serdar Soylu'nun (29) kullandığı 06 ZTT 10 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Soylu (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan sürücü Serdar ile birlikte Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Serdar Soylu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun'dan otobüsle geldi, bindiği otomobilde can verdi

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu'nun; oğulları Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ile birlikte otobüs ile Samsun'dan Nevşehir'e geldiği, kendisini karşılamaya gelen akrabası Serdar Soylu'nun otomobiline bindikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLAR
500

Otomobil, Nevşehir, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:51 Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti
21:48 Eski DEP milletvekilinden "İmralı-Edirne" yorumu: Öcalan'ın desteğiyle Erdoğan ipi göğüsler!
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
21:31 Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi
19:05 Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 22:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement