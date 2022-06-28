Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 43 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre; son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' ile 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçlarından haklarında işlem yapılan 43 şahıstan 6'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR