Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde üzerinde esrar çıkan 6 kişi gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda 6 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler kontrollerde haklarında yakalama emri ile aranan 4 şahsı da gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Nizip'te üzerinde esrar yakalanan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika