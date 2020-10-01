Oğlunun doğumundan bir saat sonra trafik kazasında ölen baba toprağa verildi - Son Dakika

Oğlunun doğumundan bir saat sonra trafik kazasında ölen baba toprağa verildi

KÜTAHYA - Kütahya'da, oğlunun doğumundan sadece bir saat sonra geçirdiği kazada ölen 35 yaşındaki İbrahim Gürgen, Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyünde toprağa verildi.

Helallik almak için Kırgıl köyündeki annesi Ümmühan Gürgen'in evinin önüne getirilen İbrahim Gürgen'in cenazesini burada eşi ve akrabalarının gözyaşlarıyla karşılandı. daha sonra mezarlık yanında, Korona virüs tedbirleri alınarak kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Öte yandan, çiftin 6 yaşında bir kız çocuk sahibi olduğu, dünyaya gelen bebeğin ise erkek olduğu öğrenildi.

Kırgıl Köyü muhtarı Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, "Emet ilçesi ve köy halkı olarak derin üzüntü içerisindeyiz. Çok acı bir durum yaşadık. Mekanı cennet olsun" dedi.

İbrahim Gürgen'in amcasının oğlu Tuncay Gürgen, "Doğum sonrası yola çıkmış. Çeşmenin yanında virajı alamamış ve mıcıra kaptırıp araç şarampole yuvarlanmış. Geçen yıl ve daha öncede bu yolda kazalar oldu. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

Önceki gün İbrahim Gürgen, ikinci çocuklarına hamile olan eşi Özlem Gürgen'i doğum için Tavşanlı Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne götürmüş, eşinin acilen doğumhaneye alınmasının ardından köyündeki annesini getirmek üzere yola çıkmıştı. Gürgen'in kullandığı 43 AAB 442 plakalı otomobil, Emirler köyü yakınında şarampole devrilmiş, kazada sürücü hayatını kaybetmişti.