Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı - Son Dakika
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Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı

10.10.2022 10:07

Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı Ölümden atlayarak kurtuldu Sürücü kabinin ezildiği kazadan, son anda atlayarak yara almadan kurtuldu Kocaeli'de yokuştan inen beton mikseri, freni patlayınca önünde bulunan beton mikserine çarptı.

Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı

Ölümden atlayarak kurtuldu

Sürücü kabinin ezildiği kazadan, son anda atlayarak yara almadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'de yokuştan inen beton mikseri, freni patlayınca önünde bulunan beton mikserine çarptı. Sürücü son anda araçtan atlayarak, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1474 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka beton mikserinin yokuştan indiği esnada freni patladı. Freni patlayan araç önündeki 34 DE 0950 plakalı Mercedes marka başka bir beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin şoför kabini ezilirken, sürücü ve yanında bulunan vatandaş kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ve arkadaşının araçtan son anda atladıkları öğrenildi. Olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir araçla freni patlayan beton mikserinin içindeki beton tahliye edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA

Mercedes, Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı - Son Dakika
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