Freni boşalan beton mikseri, başka beton mikserine çarptı

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1474 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka beton mikserinin yokuştan indiği esnada freni patladı. Freni patlayan araç önündeki 34 DE 0950 plakalı Mercedes marka başka bir beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin şoför kabini ezilirken, sürücü ve yanında bulunan vatandaş kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ve arkadaşının araçtan son anda atladıkları öğrenildi. Olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir araçla freni patlayan beton mikserinin içindeki beton tahliye edildi.

Kaynak: İHA

Mercedes, Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

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