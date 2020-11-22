Son dakika 3. sayfa: Operasyonda 284 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İzmir Bergama'da düzenlenen operasyonda Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait toplam 284 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bergama ilçesi Atmaca Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak istediği duyumu alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT Tim Komutanlığı ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eserlerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, bir şüpheli ile birlikte 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olan ve Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait 268 adet sikke, 6 adet yüzük, 10 adet obje olmak üzere toplam 284 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Bergama Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR