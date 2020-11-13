Son dakika 3. sayfa: Operasyonla yakalanan zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 17 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ihbar üzerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentte satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarını alan ekiplerin başlattığı çalışmada tespit edilen adrese baskın yapıldı. Polislerin yakaladığı şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 17 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR