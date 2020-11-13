Son dakika 3. sayfa: Operasyonla yakalanan zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Operasyonla yakalanan zehir taciri tutuklandı
13.11.2020 12:43
Son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekiplerince üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 17 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 17 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ihbar üzerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentte satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarını alan ekiplerin başlattığı çalışmada tespit edilen adrese baskın yapıldı. Polislerin yakaladığı şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 17 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti