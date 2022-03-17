Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

17.03.2022 18:26
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik 2021 yılı Eylül ayında düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alınması ve halen 33 kişinin yargılanmasıyla devam eden operasyondan elde edilen materyaller üzerine Ordu ve Ankara'da bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ordu'da 7 Ankara'da 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - ORDU

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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