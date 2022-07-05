Son dakika haber! Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi

05.07.2022 18:09

Son dakika haberler... Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi Olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi Ordu'da, komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürülen baba-oğul, son...

Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi

Olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

ORDU - Ordu'da, komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürülen baba-oğul, son yolculuğuna uğurlandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Şeref Işık isimli komşu, Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan Kurt ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Şeref Işık, yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a evlerinin önünde ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba-oğul için, Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Burada alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan, Yukarıtepe Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen katil zanlısı Şeref Işık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, babasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.I., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika haber | 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ Son dakika haber | 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ Son dakika gündem: Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü Son dakika gündem: Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika
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