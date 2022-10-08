Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

08.10.2022 22:40
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 34 BHR 200 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Öner Nefes'e çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Bolaman, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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