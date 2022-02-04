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Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

04.02.2022 12:13
Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu 1 evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan biri 4, diğeri 1 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

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Yangın, Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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