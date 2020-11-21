Son dakika 3. sayfa: Örfioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Örfioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven hayatını kaybetti
21.11.2020 11:09
Son dakika gelişmesine göre Örfioğlu Vakfı Mütevelli Başkanı Cihat Güven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Örfioğlu Vakfı Mütevelli Başkanı Cihat Güven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Amcasının ölümüne ilişkin bir açıklama yapan Taner Güven, amcalarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Taner Güven, "Merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin. Yeri nur, mekanı cennet olsun. Korona virüs nedeniyle taziye kuramadığımızdan dolayı şimdiden herkese başsağlığı mesajları için teşekkür ediyorum" temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR
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