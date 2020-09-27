Son dakika 3. sayfa: Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman emvali kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Samsun'un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman emvali kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çulhakoca Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın ormandan kestiği ağaçları evinin önünde parçalayarak satış yaptığı bilgisine ulaştı. Orman muhafaza memurları ile birlikte olay yerine giden jandarma ekipleri parçalanmış halde çok sayıda çam ağacı tespit etti.
H.A. isimli şahıs hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı