Bodrum'daki yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

Bodrum'daki yangın büyümeden kontrol altına alındı

MUĞLA - Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Saat 15.50'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdahale etti.

Kısa sürede havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.