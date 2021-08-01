Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri paylaşıldı
- Orman Genel Müdürlüğü, Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini paylaştı
MANİSA - Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat'ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini paylaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.
Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş'ın görüntülerini,"Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar" notuyla paylaştı.
Kaynak: İHA
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