Son dakika 3. sayfa: Ormanlık alanda yangın çıktı, ağaçlar alev alev böyle yandı - Son Dakika

Ormanlık alanda yangın çıktı, ağaçlar alev alev böyle yandı

Ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü

ARTVİN - Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Sarıbudak Boğaboynu mevkiinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köylülerin yangını jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle jandarma ekipleri sevk edildi

Yangının çıktığı alanını sark kayalıklardan oluşması ve bölgeye araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık bir saatlik yürüme yolu sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Gün boyu süren yangın söndürme işleminin ardına yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.